Орловский театр «Свободное пространство» со своим спектаклем «Лишь бы не было войны» завоевал Гран-при III Всероссийского фестиваля уличных театров в Белореченске

В Белореченске с 6 по 7 сентября 2024 года прошёл III Всероссийский фестиваль уличных театров «Белая река». Свои постановки на нескольких площадках города представили лучшие творческие коллективы страны. Не стал исключением и орловский театр «Свободное пространство», который показал краснодарской публике спектакль «Лишь бы не было войны» режиссёров Сергея Пузырёва и Максима Громова.

Постановка «Лишь бы не было войны», основанная на пьесе Светланы Коноваловой, была впервые представлена орловским зрителям в 2022 году. Как правило, показы этого спектакля проходят во дворе театра «Свободное пространство» в тёплое время года. Билеты на эту постановку достать практически невозможно, сообщает Орелtimes.

Теперь у поклонников театра появилась ещё одна причина посетить этот спектакль — постановка завоевала Гран-при Всероссийского фестиваля уличных театров! В качестве награды театр получил сертификат на 300 тысяч рублей.

Открытие 48-го театрального сезона в «Свободном пространстве» запланировано на 27 сентября. В этот день зрители увидят культовый мюзикл «Яга».

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