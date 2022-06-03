3 июня 2022



Орловский завод наладил производство модульных панелей

Один из немногих оставшихся со времен СССР орловских заводов запустил серийный выпуск композитных модульных панелей. Эти панели — своеобразный конструктор, позволяющий строить быстровозводимые здания. В производстве используются энергоэффективные материалы. Чтобы в тридцатиградусный мороз согреть модуль до +21℃, достаточно одного электрообогревателя мощностью 1,5 кВт. Необходимое для создания нового производства финансирование в размере 20 миллионов рублей предприятие получило в областном фонде развития промышленности по льготной ставке. Новое производство обеспечит работой до 50 специалистов.

 

Более 560 жителей Орла задекларировали свои доходы в дни открытых дверей
Карантин в орловских школах продолжается
С начала года орловские росгвардейцы более 90 раз выезжали по «тревожным» вызовам
Опубликовано 03 Июн 2022 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"