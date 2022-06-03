Орловский завод наладил производство модульных панелей

Один из немногих оставшихся со времен СССР орловских заводов запустил серийный выпуск композитных модульных панелей. Эти панели — своеобразный конструктор, позволяющий строить быстровозводимые здания. В производстве используются энергоэффективные материалы. Чтобы в тридцатиградусный мороз согреть модуль до +21℃, достаточно одного электрообогревателя мощностью 1,5 кВт. Необходимое для создания нового производства финансирование в размере 20 миллионов рублей предприятие получило в областном фонде развития промышленности по льготной ставке. Новое производство обеспечит работой до 50 специалистов.