Орловский «Зубропарк» вошел в пятерку лидеров по итогам голосования на сайте «Достижения.РФ»

Фото: портал Орловской области

Во вторник, 9 июля 2024 года, стало известно, что Орловский «Зубропарк» завоевав более 8,2 тысяч голосов и получил пятое место среди 79 проектов из разных регионов России на платформе «Достижения.РФ».

По данным инфопортала Орловской области, представление «Зубропарка» проходило в категории «Туристический проект». Возведение парка для семейного и активного времяпровождения планируется рядом с территорией «Орловское Полесье».. Это даст уникальную возможность посетителям наблюдать за зубрами в их естественной среде, познавать их жизнь и привлекать новых туристов в регион.

Этот проект также способствует созданию новых рабочих мест и предоставляет площадку для местных мастеров народного творчества.