3 июня 2022



Орловским инвалидам расширили список средств реабилитации

С 1 июня для орловцев расширен перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Перечень пополнился 53 позициями. В электронном каталоге Фонда социального страхования представлено уже более 4,5 тысяч различных товаров с указанием поставщиков, цен и адресов магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.

Теперь с помощью электронного сертификата стало возможным приобретение специальных телефонов, телевизоров, экзопротезов молочной железы, глазных протезов, чехлов к протезам конечностей и иных средств реабилитации.

Подать заявление на оформление электронного сертификата можно дистанционно – через портал Госуслуги или бесплатное мобильное приложение ФСС «Социальный навигатор», а также на личном приеме в региональном отделении ФСС или МФЦ.

 

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Опубликовано 03 Июн 2022 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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