Орловским инвалидам расширили список средств реабилитации

С 1 июня для орловцев расширен перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Перечень пополнился 53 позициями. В электронном каталоге Фонда социального страхования представлено уже более 4,5 тысяч различных товаров с указанием поставщиков, цен и адресов магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.

Теперь с помощью электронного сертификата стало возможным приобретение специальных телефонов, телевизоров, экзопротезов молочной железы, глазных протезов, чехлов к протезам конечностей и иных средств реабилитации.

Подать заявление на оформление электронного сертификата можно дистанционно – через портал Госуслуги или бесплатное мобильное приложение ФСС «Социальный навигатор», а также на личном приеме в региональном отделении ФСС или МФЦ.