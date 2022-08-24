Орловским набережным после «реконструкции» требуется восстановление

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

«Юбилейная» набережная в Орле, наряду с улицей Ленина, мостом «Дружба», орловскими театрами, стала очередным объектом, которому требуется ремонт после ремонта. И заплатить за этот ремонт придется из бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков.

Отремонтированные к 450-летнему юбилею Орла набережные Оки и Орлика начали разваливаться вскоре после ремонта: отваливалась тротуарная и облицовочная плитка, на пешеходных дорожках то там, то тут появлялись провалы, проваливались даже бетонные водостоки. Сейчас набережные пришли в такое плачевное состояние, что огрехи приходится завешивать баннерами.

— Фирмы, которая это соорудила, уже нет, — сообщил депутатам горсовета то, что и так прекрасно известно всему городу, начальник УКХ Максим Лобов на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города, где обсуждалось плачевное состояние орловских набережных. – Финансирование, знаю, там было урезано, и делалось всё по остаточному принципу.

Действительно, во время подготовки так называемых юбилейных мероприятий в 2013 году городские власти заявляли, что на реконструкцию набережных будет направлено полмиллиарда рублей – 420 миллионов из федерального бюджета и 80 миллионов – из регионального и муниципального.

За эти деньги планировалось реконструировать 7 километров 400 метров набережных, обустроив вымощенные брусчаткой пешеходные дорожки по берегам Орлика, смотровые площадки, лестничные спуски в воде, причалы для маломерных судов, а также установив ограждения, скамейки, фонари и урны. На презентации проекта журналистам показывали очень красивые картинки, но… ближе к юбилейным торжествам выяснилось, что финансирование урезали. В итоге на реконструкцию набережных выделили 340 миллионов рублей. И за эту – тоже немаленькую сумму – орловчане получили вовсе не то, что показывали им на картинках.

ИА «Орловские новости» процитировало, как описал подпорную стенку смотровой площадки на набережной Оки, с которой «осыпается» облицовочная плитка тот же Максим Лобов:

«Как бы нам не пришлось эту стенку переделывать полностью, потому что она сделана безобразно. Там в пескоцемент засунуты куски пенопласта, доски…»

https://newsorel.ru/fn_1131327.html

Кстати, накануне Дня города на «безобразную стенку» обратили внимание горожане, которые в соцсетях посоветовали мэру Парахину прикрыть стыд хотя бы мхом. Городские власти к народу прислушались – стенку на набережной «задекорировали» баннером.

По информации начальника УКХ Лобова, в следующем году на набережной должны начаться восстановительные работы. Оплачивать их, разумеется, будет бюджет – других источников финансирования просто нет. Как уже говорилось, фирма-подрядчик «БалтСтрой», получившая 340 миллионов, канула в Лету, да и гарантийный срок (он был установлен до 2020 года) закончился. Примечательно, что в течение четырех лет, пока этот срок длился, городские власти в упор не видели, как разваливаются орловские набережные, и никаких претензий подрядчику не выдвигали.

Между тем остаются вопросы к тем чиновникам, которые курировали пресловутую юбилейную реконструкцию и которые, в отличие от «БалтСтроя», никуда не делись. Как известно, во времена экс-губернатора Потомского за юбилейные проекты отвечали сити-менеджеры Усиков и Муромский, их замы Мерзликин и Минкин, начальник УКХ Климова. Неплохо было бы спросить и с тех, кто проводил госэкспертизу проекта реконструкции, осуществлял авторский надзор, с тех, кто подписывал акты приемки выполненных работ и перечислял подрядчику бюджетные деньги.

Кстати, в аналогичной ситуации при «юбилейной» реконструкции набережной Днепра в Смоленске в 2014 году к уголовной ответственности был привлечен исполняющий обязанности директора управления капитального строительства Смоленской области, необоснованно перечисливший подрядчику бюджетные средства за выполнение работ, не соответствующих проекту. Ответит ли кто-либо из орловских чиновников за безобразие на набережных, или, как всегда, за всё заплатит бюджет, то есть граждане – вот вопрос.

Комментирует депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов:

— Проблема некачественного ремонта орловских набережных поднималась депутатами и общественностью начиная с 2016 года, поскольку вопросы к качеству работ возникли практически через несколько месяцев после реконструкции.

И если прокурор Малкин в свое время говорил, что существует ОПГ «МОСТ», то я вполне могу допустить, что подобная ОПГ существовала и во время строительства и реконструкции юбилейных объектов в Орле. И результат «реконструкции» орловских набережных в данном случае может служить ярким примером.

Начнём с того, что под сомнение попадает сам проект, который прошёл госэкспертизу, но при этом не было предусмотрено ни одного схода к воде, а это один из главных элементов безопасности! Потом были судорожные попытки чиновников по запросам наших депутатов и представлению прокуратуры установить трапы безопасности, но они были снесены первым ледоходом, и их до сих пор нет!

Есть вопросы к материалам, которые использовались при отделке – на пилоне, который закрыли баннером к 5 августа, применялись материалы, не соответствующие СНиП (материалы для внутренних работ). Да и неслучайно начальник УКХ Лобов обнаружил там пенопласт, доски и бревна. Добавлю, что некоторые плиты были приклеены на монтажную пену (фото и видео имеются в моем распоряжении).

Дальше – больше: по моим наблюдениям, оголовники по всему периметру набережной выполнены из разного материала. Ближе к центру оголовники сделаны из гранитной крошки и смотрятся красиво, а чуть поодаль – отлиты из простого дешёвого бетона (при этом цена этих изделий по стоимости разнится кратно).

По этому поводу я намерен обращаться в правоохранительные органы с просьбой проверить, как принимались и оплачивались работы, и не было ли при их выполнении отклонений от проекта. Так как считаю, что проект – это закон, и отступать от него недопустимо!

Набережная сейчас медленно разрушается, и это порождает вопросы о том, какие марки бетона применялись при заливке, и производилось ли уплотнение бетона виброустановками? Определить это просто: вырезается бетонный фрагмент и проверяется на плотность и соответственно на гигроскопичность в независимой строительной лаборатории в любом соседнем регионе.

Наконец, хочу отметить, что при заключении контрактов на ремонт и реконструкцию юбилейных объектов обеспечительные меры либо не предусматривались, либо были мизерными. И отвечать за это должны те, чиновники, которые курировали эти объекты. Фамилии их известны, большинство из них по-прежнему работают в нашем регионе, занимают высокие должности.

Поэтому, если в ходе проверки по моему обращению в надзорные органы все сказанное выше подтвердится, эта группа чиновников, по моему мнению, должна быть привлечена к субсидиарной и гражданской ответственности. Дабы другим было неповадно допускать злоупотребления при распоряжении бюджетными средствами, как это происходила при строительстве юбилейных объектов, и как это происходит сейчас при реализации национальных проектов.

А набережные, конечно, необходимо привести в достойный вид, поскольку это лицо города Орла. И завешивать обвалившиеся стены баннерами – смешно и стыдно. Считаю, что мэру Парахину стоит об этом серьезно задуматься, хотя, похоже, его куда больше волнует организация пропускной системы на входе в городскую администрацию. И это плачевно…