Орловским пенсионерам и инвалидам начнут индексировать компенсационные выплаты по уходу: когда

С 2025 года в России изменится система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Главным изменением станет её ежегодная индексация.
Как объяснили в орловском отделении Социального Фонда, на данный момент выплата в размере 1200 рублей оформляется на людей, которые оказывают уход данным категориям граждан при их подтверждении и начисляется вместе с пенсией.
С 2025 года система изменится. Никакого оформления льготы больше не потребуется, она будет автоматически начисляться всем гражданам, которые имеют на неё право. Куда-то обращаться пенсионерам не потребуется, все изменения будут произведены автоматически, не нужны будут теперь и сведения об ухаживающем человеке.
Помимо этого, она станет не отдельной выплатой, а надбавкой к пенсии, благодаря чему государство начнёт индексировать её ежегодно одновременно с пенсиями, сообщает «Орелтаймс».
-С 1 января 2025 года Социальный фонд оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает гражданин, за которым требуется уход – к страховой пенсии или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе социальной). Сумма в 1200 руб. будет добавлена к фиксированной выплате к страховой пенсии или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то Соцфонд назначит доплату к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии,– сообщили в соцфонде.