Орловским пенсионерам и инвалидам начнут индексировать компенсационные выплаты по уходу: когда

С 2025 года в России изменится система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Главным изменением станет её ежегодная индексация.

Как объяснили в орловском отделении Социального Фонда, на данный момент выплата в размере 1200 рублей оформляется на людей, которые оказывают уход данным категориям граждан при их подтверждении и начисляется вместе с пенсией.

С 2025 года система изменится. Никакого оформления льготы больше не потребуется, она будет автоматически начисляться всем гражданам, которые имеют на неё право. Куда-то обращаться пенсионерам не потребуется, все изменения будут произведены автоматически, не нужны будут теперь и сведения об ухаживающем человеке.

Помимо этого, она станет не отдельной выплатой, а надбавкой к пенсии, благодаря чему государство начнёт индексировать её ежегодно одновременно с пенсиями, сообщает «Орелтаймс».