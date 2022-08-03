Орловским цветоводам придется уничтожать жуков-трещалок вручную

В последние годы частыми гостями на лилиях цветоводов-любителей стали насекомые семейства жуков-листоедов. Одним из таких является — Треща́лка лиле́йная (лат. Lilioceris lilii), питающаяся листьями, почками, стеблями и цветами лилий. В просторечии жука часто называют «пожарником» из-за его красного цвета. Еще его называют жуком-пискуном. Чувствуя опасность, жук издаёт высокий звук, исходящий из брюшной области, чтобы напугать хищника. Отсюда его название. Распознать этого вредителя несложно – у жука ярко-красные надкрылья, а все остальное: усы, голова, лапки и брюшко, — черные. Длина тела составляет 6—9 мм. Из-за схожей окраски лилейную трещалку часто путают с близкородственной луковой трещалкой (Lilioceris merdigera), у которой кроме спины красными являются также голова и ноги.

Взрослые особи и личинки питаются преимущественно листьями. Кроме всех видов лилий, жук уничтожает листву таких растений, как рябчик, табак, картофель и другие. Также могут пострадать: ландыш майский, штокроза и хоста. Из-за ярко-красной окраски спинки лилейный жук хорошо виден на лепестках и зелени лилий. При приближении человека жук сваливается с листьев на землю и переворачивается черным брюшком кверху. При этом его брюшко сливается по цвету с землей — упавший жучок внешне «превращается» в один из многочисленных комочков почвы. Считается, что жук является непривлекательным для птиц из-за своего вкуса. Яйца Lilioceris lilii откладывает преимущественно на лилиях, и потомство развивается только на растениях этого рода. Очень редко кладка яиц происходит на других растениях.

Выделяют несколько методов борьбы с жуком – физический, биологически, химический и народный. Самый простой способ уничтожения жука трещалки – это механическое удаление. Такой вариант позволяет сократить количество особей. Например, можно использовать: сбор руками; полив растений под напором прохладной водой; стряхивание жучков в пленку, предварительно постеленную на почву; стряхивание на картонку, намазанную липким веществом.

Химическим способом борьбы является применение инсектицидных препаратов, но индивидуальных препаратов, предназначенных для борьбы именно с красными жуками, нет. Некоторые садоводы предпочитают использовать средства, содержащие экстракты Азадирахты индийской. Также хорошо уничтожают и личинок, и молодых особей, не нанося вреда остальным насекомым, мягкие природные пестициды на основе пиретринов (веществ, содержащихся в пиретруме — ромашке далматской, которые поражают нервную систему вредителей). Среди средств борьбы есть и биологический вариант, но его используют лишь отдельные промышленные хозяйства под пристальным наблюдением специалистов.

Народными средствами от красных жуков является опрыскивание натуральными растворами или настоями (сухой горчицы, золы, хозяйственного мыла, полыни и пр.). Это позволяет отпугнуть взрослых насекомых от посадок, но не уничтожить их. Часть только что вылупившихся из яиц личинок погибает. Обработка проводится не реже одного раза в неделю. Чтобы избежать повторного нашествия паразита на будущий год, садоводы могут принять меры уже с осени. Жуки-трещалки часто скрываются на зиму под слоем опавшей листвы. Поэтому следует убирать из сада весь растительный мусор, а также удалять сорную траву вместе с корнями. Утилизировать отходы нужно тщательно. В течение всего лета и осени можно продолжать ручной сбор вредителей, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.