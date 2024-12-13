Орловским ветеранам СВО разъяснили,как получить направления на лечение в реабилитационные центры

С наступлением следующего года ветераны СВО обретают возможность получать лечение в специализированных центрах реабилитации, поддерживаемых Социальным фондом. Ведомство поделилось деталями предстоящего процесса.

Фонд обеспечит индивидуальное сопровождение участников СВО на протяжении всего реабилитационного курса, который продлится до 25 дней, тогда как санаторно-курортное лечение займет до 21 дня и будет доступно раз в год.

При направлении в реабилитационные центры будут учитываться результаты медико-социальной экспертизы, отражающие здоровье участников. В случаях отсутствия освидетельствования или инвалидности, члены с высокой вероятностью пройдут диагностику и получат назначение для лечения, сообщает «ОрелТаймс».

Ветераны СВО с гордостью смогут с наступлением следующего года получить лечение в реабилитационных центрах Социального фонда. В ведомстве раскрыли детали этого важного процесса.

Планируется, что фонд обеспечит индивидуальное сопровождение участников СВО на протяжении всего реабилитационного пути. Длительность реабилитации составит до 25 дней, а санаторно-курортное лечение продлится до 21 дня. Проходить санаторно-курортное лечение можно будет один раз в год.

При направлении в реабилитационные центры будут учитываться результаты медико-социальной экспертизы, которые освещают состояние здоровья участника. Если освидетельствование не проводилось и инвалидность отсутствует, в центре проведут диагностику и назначат необходимый курс лечения.

Участники СВО, удостоенные звания Героя России или имеющие инвалидность I группы, получат право на внеочередное направление на лечение.

Заявление можно подать во всех клиентских службах, а с февраля — и через портал госуслуг. Специалисты примут решение в течение двух рабочих дней и уведомят заявителя в тот же день.

Компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно предусмотрена. Также ветеран может взять с собой сопровождающего, если имеет инвалидность I группы.