Орловским вузам упростили жизнь

Вузам и НИИ упростят схему закупок материалов и оборудования для научных исследований. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому компьютеры и программное обеспечение, электронное и оптическое оборудование, химикаты разрешается приобретать через электронный запрос котировок, что значительно сокращает сроки закупки, — рассказала на своей страничке ВК депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко.

Открытый конкурс, на проведение которого требовалось много времени, теперь объявлять не нужно. Начальная цена контракта и годовой объём закупок тоже не имеет значения при приобретении товаров из утвержденного перечня. В результате можно оперативно получить все необходимое и восполнить потери при отказе поставщика выполнять свои обязательства.