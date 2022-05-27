27 мая 2022



Орловским вузам упростили жизнь

Вузам и НИИ упростят схему закупок материалов и оборудования для научных исследований. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому компьютеры и программное обеспечение, электронное и оптическое оборудование, химикаты разрешается приобретать через электронный запрос котировок, что значительно сокращает сроки закупки, — рассказала на своей страничке ВК депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко.

Открытый конкурс, на проведение которого требовалось много времени, теперь объявлять не нужно. Начальная цена контракта и годовой объём закупок тоже не имеет значения при приобретении товаров из утвержденного перечня. В результате можно оперативно получить все необходимое и восполнить потери при отказе поставщика выполнять свои обязательства.

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 18:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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