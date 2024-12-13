Орловское масло завоевало сердца индийских потребителей: для них отправлена первая партия весом 1510 тонн

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Сегодня, 13 декабря 2024 года, стало известно, что первая партия соевого масла весом 1510 тонн отправилась из Орловской области в Индию. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Масло произведено на предприятии ООО «Мираторг-Курск». Продукция успешно прошла проверку на соответствие требованиям страны-импортёра.

Орловская область активно наращивает объёмы экспорта растительного масла. Основную долю экспорта составляют подсолнечное и рапсовое масла. С начала года до конца ноября 2024 года было проконтролировано экспортирование более 88 тысяч тонн продукции, пишет орелtimes.

Главным рынком сбыта для Орловской области остаётся Китай, куда отправляется около 89% экспортных объёмов. Латвия закупает примерно 10% продукции, а Индия — всего 1%. Тем не менее, даже такой небольшой процент свидетельствует о том, что и эта азиатская страна оценила качество орловского масла.

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