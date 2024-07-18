Поддельные документы о качестве зерна выявили в Орловском сельхозпредприятии: декларацию у них решили отозвать

В июле 2024 года выяснилось, что сельскохозяйственное предприятие ООО «Артель», расположенное в Орловской области, предоставило поддельные документы о декларировании своей продукции. В частности, недействительными признаны бумаги на 1 тысячу тонн зерна.
Ранее компания получила необходимые документы на крупную партию пшеницы урожая 2023 года. Для подтверждения качества продукции она предоставила справки от одной из московских лабораторий. Однако анализ данных ФГИС «Зерно» и сайта Росаккредитации показал, что исследования с зерном на самом деле никто не проводил, а справки оказались поддельными. Поэтому декларацию решили отозвать.
-С 9 января по 15 июля 2024 года с использованием ФГИС «Зерно» и сайта Росаккредитации Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело 377 мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. Установлено 356 правонарушений, 738 деклараций о соответствии, выданных на 1,8 млн тонн зерна, признаны недействительными, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.