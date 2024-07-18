Поддельные документы о качестве зерна выявили в Орловском сельхозпредприятии: декларацию у них решили отозвать

В июле 2024 года выяснилось, что сельскохозяйственное предприятие ООО «Артель», расположенное в Орловской области, предоставило поддельные документы о декларировании своей продукции. В частности, недействительными признаны бумаги на 1 тысячу тонн зерна.

Ранее компания получила необходимые документы на крупную партию пшеницы урожая 2023 года. Для подтверждения качества продукции она предоставила справки от одной из московских лабораторий. Однако анализ данных ФГИС «Зерно» и сайта Росаккредитации показал, что исследования с зерном на самом деле никто не проводил, а справки оказались поддельными. Поэтому декларацию решили отозвать.