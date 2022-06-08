Орловской медицине нужна реанимация

№19 (688) от 8 июня 2022 г.

В последние дни сразу несколько громких проблем орловской медицины стали поводами для публикаций орловских СМИ. Одним из главных спикеров выступил фельдшер скорой помощи, руководитель регионального отделения профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серегин. Активно обсуждали новую инфекцию – оспу обезьян. Очень хорошую и полную аналитику по этому заболеванию регулярно публикует в своем телеграм-канале заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый. Он же рассказал о важных новшествах в законодательстве, касающихся установления инвалидности.

Надписи есть, бригад нет

Шокирующую информацию опубликовал на своей страничке в соцсети ВК фельдшер Дмитрий Серегин. По его словам, в Орловской области нет реанимационных бригад скорой помощи. Оказывается, даже на тех машинах скорой, на которых красуется надпись «РЕАНИМАЦИЯ», к больным выезжают самые обычные бригады медиков. А вот именно с экстренной реанимационной помощью в Орловской области чудовищные проблемы. Косвенным подтверждением этого может служить неумолимая статистика.

Так, по данным Орелстата, «родившихся гораздо меньше, чем умерших. Это соотношение по итогам прошлого года составило 2,8 раза, то есть умирает гораздо больше, чем рождается. При этом за 11 месяцев прошлого года в регионе умерло больше человек, чем за весь 2020 год. В январе-ноябре 2021 года скончался 13 621 орловец, а годом ранее – 13 231. Каждый месяц прошлого года Орловщина теряла более 1 тыс. человек. За два года пик смертности пришелся на декабрь 2020 года (1822 умерших)», – цитируют официальную статистику наши коллеги из «Орловских новостей».

Дмитрий Серегин обращает внимание на то, что значительная часть летальных исходов так или иначе связана с пандемией ковида. И как при этом можно спасать людей, если, по данным Серегина, в области уже 6 лет нет ни одной реанимационной бригады скорой помощи?

«Меня спросят – как нет? Мы же видим автомобили с надписями «Реанимация»? Это просто надписи и все. На них в лучшем случае работает обычная врачебная бригада, из врача и медбрата. Также, ещё в бытность главой департамента здравоохранения, Залогин отвечал мне, что есть бригада реанимации при ООКБ (МОПРА) – да есть, это центр медицины катастроф, которые занимаются либо эвакуацией тяжелобольных пациентов из одного учреждения в другое, либо выезжают на крупные техногенные катастрофы. Они НЕ выезжают, когда мы звоним в скорую или службу спасения. И это при условии, что есть приказ Министерства здравоохранения №182, где прописана их численность – 1 бригада на 100 тыс. человек населения. То есть только в Орле должны быть три бригады реанимации», – рассказал подписчикам Дмитрий Серегин.

Естественно, такое положение дел не устраивает всех неравнодушных граждан, поэтому, как рассказал Серегин, «профсоюз медработников «Действие» и партия «Справедливая Россия» попросили внести в бюджет деньги на переобучение врачей скорой помощи (которых в области всего 20 человек) на врачей-реаниматологов для создания бригад реанимации и даже (неожиданно) получили одобрение на это. Однако время шло, а никаких подвижек с переобучением не происходило, и мы попросили написать запрос Руслана Перелыгина – когда же начнется долгожданная учеба врачей СМП, большинство из которых хотели бы выучиться на реаниматологов и работать в специализированных бригадах и с большим умением и возможностями спасать людям жизни? И вот ответ, который поверг меня и моих коллег в шок», – сообщил Дмитрий и приложил собственно ответ от нового руководителя областного депздрава господина Шувалова. Из бумаги следует, что… потребности по переобучению врачей попросту отсутствуют! То есть в регионе с одним из самых высоких показателей смертности, где нет бригад реанимации, они не нужны!

Дмитрий Серегин указывает на еще одну очень важную деталь: «Врачи, с которыми я разговаривал, все как один утверждают, что ИХ ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛИ, хотят ли они повысить свою квалификацию. На основании вышеизложенного и появился вопрос. Кому выгодно вымирание Орловщины? Кто экономит на наших жизнях? И, в конце концов, – почему очевидный развал здравоохранения намеренно не решается вполне логичными действиями и с привлечением небольших средств?»

Полеты во сне и наяву

Многие наши читатели помнят, с каким шумом в СМИ презентовали появление санитарной авиации, точнее, специального вертолета, который может экстренно доставить больных из самых отдаленных уголков Орловщины в крупные райцентры или же наоборот – срочно отвезти врача к пациенту, которого нельзя транспортировать. Губернатор и его окружение в соцсетях выложили довольно внушительный фотоотчет о первом полете. Правда, потом стали всплывать не совсем праздничные детали. Например, что первый полет оказался бесполезным – пациент умер до погрузки его в винтокрылую машину.

Впрочем, хотя первый блин и оказался комом, Дмитрия Серегина заинтересовало, а скольким же пациентам все же смогла помочь так широко распиаренная крылатая скорая помощь. В официальном ответе за подписью все того же господина Шувалова говорится, что в 2022 году транспортировка пациентов с использованием воздушного судна не осуществлялась и дальше идет довольно большое пояснение по поводу закрытого воздушного пространства. Вот только одна маленькая деталь: официально полеты были прекращены с 24 февраля. То есть за два месяца 2022 года по всей Орловской области, где люди мрут как мухи (статистику Орелстата мы привели чуть выше), не возникло ни одного случая, когда потребовалась бы экстренная перевозка больного вертолетом? Никому за два месяца не понадобился срочный визит врача? И это на Орловщине, где зимой регулярно в сводках МЧС появляются сообщения о спасателях, которые выезжали вытащить застрявшую машину скорой из снежного плена?

Платить не будем!

Очень интересная ситуация сложилась в Орловской области в связи с отказом чиновников выплачивать страховки за заболевание ковидом медикам. Опять же эту проблему озвучил Дмитрий Серегин в ходе видеоэфира от 17 мая, который можно посмотреть на его страничке в ВК. Суть проблемы в том, что в профсоюз поступают жалобы от медиков, которые переболели коронавирусной инфекцией, но которым было отказано в выплате страховки. Как рассказал Дмитрий, медики жалуются, что переболели пневмониями, но выплат не получили, так как у них оказался отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию. При этом наблюдается повторение уже пройденной ситуации. Просто раньше отказ в выплатах был обусловлен нежеланием руководства медорганизации «заморачиваться» с документами или препонами бюрократического характера, когда заявление человека о выплатах просто клали в долгий ящик. Теперь же отказ формулируют на основании временных методических рекомендаций. Хотя в разделе 22 этих рекомендаций указано, что исследование на антитела – это вспомогательный способ определения коронавируса. Между тем бывают и ложноположительные, равно как и ложноотрицательные тесты. При этом чиновниками депздрава в расчет не берутся даже такие очевидные вещи, как нахождение заболевшего медработника в больнице с сильнейшей пневмонией или наличие специфических антител, которые однозначно говорят о перенесенном заболевании.

Дмитрий Серегин привел в пример цитату руководителя Роспотребнадзора которая в интервью «Российской газете» указала, что ПЦР-мазок необходимо брать в первые дни заражения. Если человек уже болеет, то тест может показать отрицательный результат. Кстати, именно так и произошло с самой главой Роспотребнадзора, о чем говорится в статье. Орловские же чиновники решили, что некое письмо важнее всех ранее выпущенных инструкций, и отказываются платить заболевшим медикам. Дмитрий обращает внимание, что отказ в выплатах носит систематический характер. И поводы для него чиновники придумывают очень изощренные. Например, Серегин обращает внимание, что отказывают в выплатах заболевшим второй раз в течение полугода или людям, у которых нет прописки по месту работы (хотя какое отношение прописка имеет к заболеванию?).

Особо сложно понять логику чиновников, если учесть тот факт, что выплаты идут не из городского и даже не из областного бюджета – это федеральные средства. Экономия на здоровье медиков в условиях жесточайшего дефицита кадров может привести только к одному – врачи начнут уезжать в другие регионы, где людям просто платят все положенные по закону деньги.

Паника на ровном месте

В интервью изданию «Парламентская газета» сенатор от Орловской области Владимир Круглый прокомментировал информацию относительно нового заболевания – вируса оспы обезьян, случаи которого отмечены уже в 19 странах. Специалисты напомнили, что в нашей стране до 1980 года была обязательная вакцинация от натуральной оспы. И есть очень высокая вероятность того, что вакцина от натуральной оспы сможет защитить и от оспы обезьян. К тому же время, прошедшее после выявления первых случаев, и небольшое число заразившихся говорят о том, что вспышку новой болезни нельзя ставить в один ряд с такими стремительно развивающимися пандемиями, как коронавирус.

«Обезьянья оспа – малозаразное заболевание, в основном оно распространяется при очень тесном контакте с заболевшим, а воздушно-капельным путем передается с большим трудом», – отметил Владимир Круглый. По мнению сенатора, историю с этой инфекцией в СМИ сильно раздули. Реальных поводов для паники из-за небольшой вспышки заболевания в Европе нет.

Как пишет «Парламентская газета», сенатор считает, что сегодня нет показаний к массовой вакцинации против оспы. По его словам, это подтверждают и эксперты, и Всемирная организация здравоохранения. Круглый также напомнил, что в период нынешней вспышки пока не зафиксировали ни одного смертельного исхода. В отличие от натуральной оспы, обезьянья протекает достаточно легко. А в целом смертность от ее вспышек не превышает 1-10%, заключил парламентарий. https://www.pnp.ru/social/zashhitit-li-sovetskaya-privivka-ot-obezyaney-ospy.html

Инвалидность по новым правилам

Еще одна тема, которая активно освещалась в СМИ, правда, в основном федеральных, – это изменение порядка назначения инвалидности. Очень важные детали к нововведению добавил сенатор Владимир Круглый. В частности, он объяснил, почему россиянам не дают инвалидность даже при сложных диагнозах.

«Люди привыкли, что инвалидность даётся по диагнозу, а на самом деле инвалидность даётся на основании утери той или иной функции организма, в законодательстве это очень чётко прописано, и в большинстве случаев разночтений не бывает. Тем не менее, если человек с чем-то не согласен, он может сам написать заявление и собрать документы, представить их в бюро медико-социальной экспертизы, которое решит, положена ему инвалидность или нет. Если же и с их решением гражданин не согласен, он имеет право обратиться в вышестоящую организацию», – цитирует Владимира Круглого издание «СенатИнформ».

«СенатИнформ» напоминает, что в России с 1 июля введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Предусмотрено три этапа внедрения этого порядка. Менее чем через месяц граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ): очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают в бюро МСЭ из медорганизаций.

Еще через год, а именно с 1 июня 2023 года, станет доступен дистанционный формат подачи справок через интернет, воспользоваться которым смогут граждане, не согласные с решением бюро МСЭ. А с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. По словам сенатора, третий этап введения новых правил – самый важный. После его вступления в силу должно быть в принципе исключено любое влияние на процедуру присвоения инвалидности или возможная коррупционная составляющая, – пишет издание «СенатИнформ».

https://senatinform.ru/news/senator_kruglyy_obyasnil_pochemu_rossiyanam_ne_dayut_invalidnost_dazhe_pri_slozhnykh_diagnozakh/

Сергей Миляхин

Тем временем

В ответ на выступление Дмитрия Серегина администрация Орловской области опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что за пять месяцев 2022 года орловские реанимационные бригады более ста раз выезжали для оказания специализированной медицинской помощи.

«Парк реанимобилей с бригадами анестезиологами-реаниматологами насчитывает 11 единиц, в том числе 5 автомобилей Орловской областной клинической больницы и 6 автомобилей (в том числе 1 для неонатологии, 1 для рожениц) НКМЦ им. З. И. Круглой, – сообщает официальный портал Орловской области. – Бригады врачей указанных двух медицинских организаций комплектуются в зависимости от потребности в оказании медицинской помощи конкретному пациенту и осуществляют оказание медицинской помощи в медицинских учреждениях Орловской области, а также при медицинской эвакуации пациентов внутри области и за ее пределы. Следует отметить, что при этом на базе Орловской областной клинической больницы развернуто как отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи, так и центр медицины катастроф.

Оказание скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, находится на особом постоянном контроле в Департаменте здравоохранения области. Вопрос создания специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи рассматривается с учетом возможной фактической нагрузки и наличия кадров. При этом учитывается условие, что в соответствии с действующими нормативными актами работать в специализированной бригаде может врач, имеющий соответствующую профессиональную подготовку по скорой медицинской помощи и профильной специальности».