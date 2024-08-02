Орловские налогоплательщики увеличили сумму налогов на 472,2 миллиона рублей: более 1000 человек подали уточненные декларации

В Орловской области более 1000 налогоплательщиков подали уточненные декларации в первой половине 2024 года. Это привело к увеличению налоговых обязательств на сумму 472,2 миллиона рублей. Такая тенденция наблюдается и в прошлом году, но сумма уточненных деклараций была меньше на 40,3 миллиона рублей.

Налоговая служба поясняет, что уточненная декларация подается, когда налогоплательщик обнаруживает ошибки или недостоверные сведения в своей первоначальной декларации. Это может привести к занижению суммы налога, что грозит неприятностями. Закон позволяет налогоплательщику исправить ошибку и представить уточненную декларацию.

Если налогоплательщик не подаст уточненную декларацию, ему грозит штраф. Чтобы избежать этого, необходимо представить уточненную декларацию до истечения срока подачи первичной декларации, с условием своевременной уплаты налога. Также можно подать уточненную декларацию до момента, когда налогоплательщик узнает о назначении выездной налоговой проверки, но при условии, что до этого он уплатил недостающую сумму налога и пени.

Уточненную декларацию можно представить и после проведения выездной налоговой проверки, если по ее результатам не были обнаружены ошибки или не указанные сведения. Таким образом, налогоплательщики Орловской области активно используют возможность исправить ошибки и представить уточненные декларации, что приводит к увеличению налоговых обязательств и пополнению бюджета региона.