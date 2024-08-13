Орловской области ведется открытие новых пунктов временного размещения для жителей Курской области

Также на заседании было оговорено, что жителям Курской области предоставляется необходимая социальная поддержка и медицинская помощь. Регулярно проводятся медицинские осмотры и выдается необходимая медикаментозная терапия.

По соотношению на сегодняшний день наш регион принял 1461 жителя Курской области, из них 461 ребенка, которые уехали из своих домов после атаки ВСУ. В основном это женщины, дети и пожилые люди, в том числе маломобильная категория граждан.

Специалисты социальных служб работают над организацией занятости и обеспечения необходимыми товарами, включая продукты питания и предметы гигиены.

Орловская область продолжает оказывать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим жителям Курской области в связи с обострением ситуации на востоке Украины, сообщает «Портал Орловской области».

Ранее писали, что в Орловскую область в августе 2024 года были перемещены 1 433 человека из приграничных районов Курской области. Эта информация была озвучена на оперативном штабе Орловской области, заседание которого провел Губернатор Андрей Клычков.