 Орловской области выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Орловской области 31 августа 2024 года зафиксировали рост цен на коммунальные услуги. По данным Орёлстата, за последний месяц стоимость услуг в среднем увеличилась на 2,7%. Особенно заметно подорожали тарифы на коммунальные услуги: их стоимость выросла на 9,9%.

Так, обращение с твёрдыми коммунальными отходами стало дороже на 14,1%, горячее водоснабжение — на 12,1%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 9,9%, отопление — на 9,6%, газоснабжение — на 9,6% и электроснабжение — на 8,7%.

Кроме того, выросли цены на экскурсионные услуги (на 5,8%) и услуги в сфере зарубежного туризма (на 5,5%).

Напомним, что с 1 июля в России началась плановая индексация тарифов на коммунальные услуги, и в Орловской области повышение провели в пределах 10%.

Ранее мы писали, что для того чтобы привести платёжные документы в соответствие с вашими личными данными, необходимо выполнить ряд процедур. В первую очередь, нужно переоформить лицевой счёт и заключить договор на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Об этом в августе 2024 года сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз».