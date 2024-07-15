Орловская область вновь под угрозой: ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Сегодня, 15 июля 2024 года, пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Орловские энергетики ещё не успели ликвидировать последствия предыдущего урагана, как регион снова оказался под угрозой сильного ветра и дождей.

По данным местного гидрометцентра, с 21:00 сегодняшнего дня по 21:00 16 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В некоторых районах возможен град. Ветер будет дуть с севера со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а при грозах порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +16 до +21 градуса, днём — от +28 до +33 градусов.

Такая погода сохранится и в последующие два дня.