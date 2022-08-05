5 августа 2022



Орловцам хотят обезопасить онлайн-сделки с недвижимостью

На портале «Госуслуги» скоро появится новый сервис «Мое жилье», разработчиками которого стали Минцифры и Росреестр. Благодаря новому сервису пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него в режиме реального времени по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Покупатели смогут быстро узнавать всю самую важную информацию об интересующей их недвижимости, избежать риски при сделке, а также минимизировать контакт с госорганами. Это будет единая цифровая среда для покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов. В результате сократится срок проверки юридической чистоты сделки, повысится ее качество и достоверность, — рассказали в пресс-службе облправительства.

При помощи сервиса можно будет проверить:
наличие обременений;
информацию о зарегистрированных жильцах;
наличие задолженностей по оплате ЖКУ и другие существенные параметры.

Заключить сделку купли-продажи можно будет в онлайн-режиме. Специальный конструктор составит электронный договор, в том числе, по необходимости, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам. Подписать документы можно будет в мобильном приложении «Госключ» электронной подписью. Также прорабатывается момент заселения в квартиру: возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и т.д.

 

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Опубликовано 05 Авг 2022 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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