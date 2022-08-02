Орловцам напомнили, как получить субсидию на оплату ЖКХ

Если оплата жилого помещения и коммунальных услуг обходится семье дороже 10 % от общего дохода, то она имеете право вернуть часть потраченной суммы, оформив субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Право получить субсидии имеют:

пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась не более чем за 3 последних года.

Для решения вопроса о праве на субсидию и получения более подробной информации следует обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту постоянного жительства, предварительно позвонив по телефонам, которые можно найти на сайте Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: https://www.dszn57.ru/administration/zapis/

Подать заявление на субсидию можно также через портал Госуслуг и МФЦ.