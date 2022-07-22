Орловцам напомнили, как распознать опасные болезни винограда

Из карантинных заболеваний растения винограда могут поражать такие опасные инфекции, как: бактериоз винограда (болезнь Пирса) (Xylella fastidiosa Wells et al.), фитоплазма золотистого пожелтения винограда (Candidatus Phytoplasma vitis), бактериальное увядание винограда (Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.).

Возбудитель бактериоза винограда – одна из самых вредоносных фитопатогенных бактерий. Симптомом, проявляющимся в первую очередь, является внезапное усыхание большой части листовой пластинки. Более поздние стадии болезни проявляются в виде сильного пожелтения, высыхания и опадения листьев. Карликовость побегов и задержка роста стеблей, обезвоживание гроздьев винограда, пятна неправильной формы коричневого и зеленого цвета на побегах – все это приводит к тому, что растения становятся низкорослыми и чахлыми, отстают в росте, и в дальнейшем погибают.

Фитоплазмы — возбудители болезней многих плодовых, ягодных культур, в том числе винограда (Vitis vinifera). Распространение заболевания связано непосредственно с районами возделывания виноградников. Патогенные микроорганизмы золотистого пожелтения винограда передаются как минимум двумя видами цикад. С конца июля по сентябрь цикады активно питаются на виноградной лозе. Период заражения составляет 7-8 дней, реже 4 дня. Взрослые цикады очень подвижны и могут быстро распространить заболевание на большие расстояния. Симптомы заражения возбудителем фитоплазмы золотистого пожелтения винограда чаще всего проявляются летом. В зависимости от сорта инфицированного винограда листья растений меняют цвет на желтый или на темно-красный, заворачиваясь краями к нижней стороне. Молодые побеги недоразвитые, соцветия высыхают и осыпаются. При позднем заражении инфекцией кисти образуются мелкие, неправильной формы, ягоды на них сморщиваются и не созревают.

Бактериальное увядание винограда – карантинное заболевание, единственным растением-хозяином которого является виноград. Симптомы заболевания на побегах винограда начинают проявляться с ранней весны и до июня. Инфекция проявляется на нижнем втором междоузлии и медленно поднимается вверх. Вдоль пораженных побегов появляются красно-коричневые полосы, которые в дальнейшем преобразуются в трещины, увеличивающиеся до самой сердцевины. Побеги становятся бурыми, наблюдается увядание и впоследствии усыхание побега. Заражение листьев происходит путем распространения инфекции по черешкам и жилкам, часто можно наблюдать образование язв, приводящих к одностороннему некрозу листьев. Интенсивное развитие инфекции на восприимчивых сортах приводит к значительным потерям урожая — 70% и больше. В дальнейшем зараженные виноградники вырождаются и в последующие годы погибают.

Еще одним виноградным вредителем является карантинный вредный организм – филлоксера. Тля зеленовато-желтого цвета повреждает корни и листья винограда. Существует в двух формах. Корневая форма: на корнях, в местах уколов филлоксеры, появляются вздутия и желваки, в которых развиваются некротические процессы, вызванные болезнетворными микроорганизмами. Корни загнивают, растения гибнут. Галловая форма: на поврежденных растениях образуются галлы. Маленькие галлы величиной в половину горошины, развивающиеся на листовой поверхности, иногда покрывают весь лист. Галлы открыты на нижней стороне листа. При сильном повреждении листья деформируются и могут опадать раньше времени. Повреждение листьев существенно не сказывается на урожайности и качестве продукции.

Зараженный посадочный материал — основной источник распространения опасных карантинных объектов винограда.

Приобретая саженцы, рекомендуется тщательно осматривать их внешний вид, конкретизировать происхождение растений, спрашивать карантинный сертификат и акт карантинного фитосанитарного контроля (досмотра), особенно если саженцы привезены из местности, где обнаружена инфекция.

Разрешенный к ввозу на территории Российской Федерации посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера, а также документами, подтверждающими сортовые и посадочные характеристики.

Уважаемые садоводы, при обнаружении признаков заболевания, сходных с вышеописанными, необходимо незамедлительно обратиться в Россельхознадзор по номеру (4862) 76 14 69. В случае выявления карантинного заболевания будет принят комплекс мер по локализации и ликвидации очага патогена.