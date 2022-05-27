Орловцам напомнили, как спасти картофель от фитофтороза

Фитофтороз – одно из наиболее распространенных заболеваний картофеля, ежегодно по его причине происходит значительное снижение урожайности картофеля и его качества. Это довольно опасное заболевание, поэтому важно знать, почему оно возникает, первые признаки заболевания, методы профилактики и лечения.

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что главными источниками болезни является зараженные почва и семенной материал, остатки зараженных растений. Инфекция может сохраняться в почве в течение 4-х лет и вызвать новую вспышку болезни, если на этом же месте будет посажен картофель или другие пасленовые.

Оптимальными условиями развития и распространения фитофтороза, считается вторая половина лета, температура воздуха +20 — + 25 С, высокая влажность и загущенные посадки.

Изначально поддаются поражению листья. Темное пятно грязно-серого цвета стремительно развивается, покрывая всю листовую пластину. Пораженные листья быстро засыхают, начинают осыпаться.

Если вовремя не предотвратить появление болезни, то возбудитель продолжит оказывать негативное влияние на все растение, поражая стебель, а затем и клубни картофеля. Пятна сначала появляются на кожуре, затем бурая гниль поражает клубень изнутри. Мякоть картофеля чернеет, начинает разлагаться. В разрезанном виде можно заметить ржавый некроз, который быстро распространяется по всему клубню.

Если заболевание было выявлено на поздних этапах, скорее всего растение погибнет и будет заражена большая часть урожая, который станет непригодным для употребления.

Несмотря на то, что фитофтороз – серьезное заболевание, существует множество методов борьбы с данным недугом, позволяющих сохранить урожай картофеля.

Основной упор в борьбе с фитофторой необходимо направить на профилактические мероприятия, включающие севооборот, внесение удобрений, предпосадочную обработку семенного материала, выбор сортов устойчивых к заболеванию, опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Также в целях профилактики заболевания и повышения иммунитета картофельных грядок, некоторые огородники используют народные средства борьбы — настой чеснока с марганцовкой, древесную золу, таблетки трихопола, молочный раствор с йодом и т.д.

Если заболевание прогрессирует, появляются все новые пораженные растения то не обойтись без применения химических препаратов. Сейчас в продаже можно найти огромное количество средств, способных эффективно бороться с фитофторой. Первую обработку следует проводить при появлении первых признаков заболевания, последующие проводят в зависимости от развития болезни, но с промежутком не менее 7 — 10 дней.

Хорошие результаты в борьбе с картофельной фитофторой дает применение в совокупности всех методов борьбы. Главное – внимательно следить за культурой и придерживаться всех правил выращивания картофеля.