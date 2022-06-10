Орловцам напомнили, как стать участников программы бесплатной газификации

В России уже год действует закон, который позволяет бесплатно подводить газ до границ земельных участков граждан. Если раньше расходы по подведению коммуникаций ложились на плечи правообладателей, то теперь их возьмут на себя газораспределительные организации. Но за распределение/подведение газа непосредственно на участке собственник должен по-прежнему платить сам.

В Кадастровой палате напомнили, как же подвести газ на участок бесплатно.

Уточнить, входит ли населенный пункт в программу. Она действует на всей территории регионов России для населенных пунктов и СНТ, находящихся в границах населенных пунктов, которые уже газифицированы.

Проверить возможность подключения домовладения к бесплатному газу до границ можно на официальном сайте единого оператора газификации. Для этого в поисковой строке нужно вбить название населенного пункта. Система покажет, входит ли он в программу социальной газификации и какая газораспределительная организация ответственна за подведение бесплатного газа к участку. Также информацию можно получить в региональном органе исполнительной власти, отвечающем за газификацию в регионе.

Соответствовать критериям. Для бесплатного подведения газа к участку определены критерии, которым должны соответствовать сам населенный пункт и дом: в населенном пункте должен быть проведен и сдан распределительный газопровод, а объем потребления на участке не превышать 7 куб. м в час.

Регионы могут сами устанавливать критерии. Однако газифицироваться смогут только те участки, где постройки официально зарегистрированы, уточнил министр.

Подать заявку на догазификацию. Если участок удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на подведение бесплатного газа к участку. Сделать это доступно несколькими способами:

через портал госуслуг;

портал Единого оператора газификации;

на сайте газораспределительной организации;

посетить стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

Подать заявку через портал госуслуг. Чтобы подать заявку через портал госуслуг на подключение дома к газу, нужно выбрать услугу «Заявка на подключение к сети газораспределения в рамках догазификации». После этого необходимо подтвердить личные данные. Система предложит выбрать работы в границах самого участка, если они планируются. После чего нужно указать планируемую величину максимального часового расхода газа. В данном пункте есть подсказка, которая помогает рассчитать необходимое потребление. Затем необходимо указать кадастровый номер земельного участка. Его можно узнать на сайте Кадастровой палаты. Здесь же нужно указать адрес объекта капитального строительства.

Прикрепить документы: ситуационный план земельного участка (его можно получить в органах местного самоуправления). План может быть в виде эскиза, распечатанного из интерактивных карт, размещенных на бесплатных интернет-ресурсах. Также нужно приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок. Например, договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство.

Заявление будет рассматриваться в течение 15 рабочих дней.

В случае одобрения заявки начнутся работы по строительству газопровода к границам участка. Для каждого населенного пункта, вошедшего в программу, установлены сроки догазификации.