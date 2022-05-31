Орловцам покажут «Эру оптимизма» (16+)

Выставка живописи Александра Сальникова «Эра оптимизма» будет представлена в арт-пространстве «Культурист». Открытие экспозиции состоится 4 июня в 19.00 по адресу: г. Орел, ул. Ленина 1 (цокольный этаж). По своей стилистике живописные работы, декоративные панно Александра Сальникова относятся к абстрактному, беспредметному, настроенческому стилю.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Александр Сальников окончил Орловское художественное училище, Орловский государственный университет по специальности «Декоративно-прикладное искусство (керамика)». Художник оформил декорации к двум спектаклям.