31 мая 2022



Орловцам покажут «Эру оптимизма» (16+)

Выставка живописи Александра Сальникова «Эра оптимизма» будет представлена в арт-пространстве «Культурист». Открытие экспозиции состоится 4 июня в 19.00 по адресу: г. Орел, ул. Ленина 1 (цокольный этаж). По своей стилистике живописные работы, декоративные панно Александра Сальникова относятся к абстрактному, беспредметному, настроенческому стилю.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Александр Сальников окончил Орловское художественное училище, Орловский государственный университет по специальности «Декоративно-прикладное искусство (керамика)». Художник оформил декорации к двум спектаклям.

 

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Опубликовано 31 мая 2022 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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