Орловцам покажут старинную церковную утварь (12+)

Всего два дня – сегодня и завтра — в Орле проходит уникальная выставка старинной церковной утвари. Экспозиция развернулась в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла и приурочена ко Дню Крещения Руси.

На выставке представлены экспонаты из ризницы храма и частной коллекции. Прихожане и гости Успенского собора смогут увидеть сохранившиеся до наших дней старинные богослужебные облачения, церковные книги, жития святых, напрестольные и нательные кресты, иконы и складни. Также посетителей познакомят с богатой историей Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора. В течение двух этих дней выставка будет работать с 12:00 до 16:00. Посетить ее могут все желающие.