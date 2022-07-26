26 июля 2022



Орловцам покажут старинную церковную утварь (12+)

Всего два дня – сегодня и завтра — в Орле проходит уникальная выставка старинной церковной утвари. Экспозиция развернулась в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла и приурочена ко Дню Крещения Руси.

На выставке представлены экспонаты из ризницы храма и частной коллекции. Прихожане и гости Успенского собора смогут увидеть сохранившиеся до наших дней старинные богослужебные облачения, церковные книги, жития святых, напрестольные и нательные кресты, иконы и складни. Также посетителей познакомят с богатой историей Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора. В течение двух этих дней выставка будет работать с 12:00 до 16:00. Посетить ее могут все желающие.

 

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Опубликовано 26 Июл 2022 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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