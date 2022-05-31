Орловцам пообещали очередной инвестиционный мега-проект

В Орловской области планируют наладить производство бесшовных труб из нержавеющей стали. В настоящее время Мценский завод по обработке цветных металлов ведет процесс технико-экономического обоснования нового проекта. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на журнал «Металлоснбжение и сбыт».

На мценском предприятии планируется создать производство полного цикла. Выплавляться нержавеющая сталь будет на 50% из ломов и на 50% из первичных материалов, которые будут закупаться внутри России. Строительство производства стартует в 2023 году. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Объем инвестиций (собственные средства акционеров компании) в проект составит 3-5 млрд рублей. Мощность нового производства составит 15 тыс. тонн в год.

Основным потребителем труб станет Росатом (ранее он приобретал продукцию у Никопольского трубного завода, который сейчас остановлен), а также предприятия нефтехимии, энергетики и общепромышленный рынок. Мценский ЗОЦМ уже прошел аккредитацию в Росатоме и получил все необходимые лицензии.