Орловцам предлагают обменять сигареты на конфеты

Сегодня стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он продлится во всех муниципальных образованиях Орловской области до 26 июня.

В четверг волонтёры-медики проводят уличную акцию «Обменяй сигарету на конфету». Сладкое угощение курильщикам будут раздавать с 10.00 до 12.00 по трём адресам:

остановка «Коммерческий институт» у ТЦ «Атолл»;

у главного корпуса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева;

около Орловского медицинского института.

Также с 11.00 до 12.00 возле Орловского медицинского института для всех желающих будет проходить бесплатный мастер-класс по «северной ходьбе».

Акция «Обменяй сигарету на конфету» пройдёт ещё раз 31 мая. В 12.00 волонтёры-медики будут угощать курильщиков сладостями возле Орловского техникума технологии и транспорта. Продолжится Всемирный день отказа от курения игрой-квестом по профилактике курения для команд нескольких образовательных учреждений, сообщает администрация Орла.