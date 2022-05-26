26 мая 2022



Орловцам предлагают обменять сигареты на конфеты

Сегодня стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он продлится во всех муниципальных образованиях Орловской области до 26 июня.

В четверг волонтёры-медики проводят уличную акцию «Обменяй сигарету на конфету». Сладкое угощение курильщикам будут раздавать с 10.00 до 12.00 по трём адресам:

остановка «Коммерческий институт» у ТЦ «Атолл»;

у главного корпуса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева;

около Орловского медицинского института.

Также с 11.00 до 12.00 возле Орловского медицинского института для всех желающих будет проходить бесплатный мастер-класс по «северной ходьбе».

Акция «Обменяй сигарету на конфету» пройдёт ещё раз 31 мая. В 12.00 волонтёры-медики будут угощать курильщиков сладостями возле Орловского техникума технологии и транспорта. Продолжится Всемирный день отказа от курения  игрой-квестом по профилактике курения для команд нескольких образовательных учреждений, сообщает администрация Орла.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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