Орловцам предложили бороться с тлей на моркови народными средствами

Тля — это небольшое сосущее насекомое размером 2-3 мм, но отдельные виды могут достигать 5-7,5 мм. Окраска эллипсовидного тела вредителя может быть серой, зеленой, коричневой, красной, черной, бежевой. Это насекомое селится на растениях большими колониями, очень быстро размножается, завоевывая новые территории. Негативное влияние тли для растений заключается в истощении растений (вплоть до гибели), привлечении других вредителей (муравьев), распространении опасных для растений вирусов, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

На моркови можно обнаружить 3 вида тли: морковную, боярышниковую, ивово-морковную.

Существует широкий спектр способов борьбы с тлей, причем относительно безопасными считается использование народных средств. Однако стоит иметь в виду, что они работают непродолжительное время (пока сохраняется запах или состав на листьях), поэтому обработку необходимо повторять заново.

Народные рецепты для борьбы с тлей.

Настой из табака. 0,5 кг табака на ведро воды, через сутки раствор процеживают и разбавляют водой на 50%, а перед обработкой в табачный настой добавляют хозяйственное мыло для лучшего прилипания препарата к ботве.

Настой из чистотела. 3 кг листьев заливают ведром воды, через сутки раствор процеживают и применяют по назначению.

Ромашковый настой. 1 кг соцветий ромашки на 10 л воды, через 12 часов настой доводят до объема 30 л, добавляют жидкое мыло. Обрабатывать культуру стоит методом дождевания в вечерние часы.

Зольно-мыльный раствор. 300 г золы и 50 г натертого хозяйственного мыла на ведро кипятка, тщательно перемешать и после остывания можно обрабатывать морковные грядки.

Чесночный настой. 200 г измельченного чеснока заливают 1 л воды, через 5 дней раствор процеживают и разбавляют из расчета 25 мл на ведро воды — это самый результативный способ обработки, проводят его в безветренную, сухую погоду, в вечернее время.

Раствор из картофельной ботвы. 1 кг ботвы на 10 л воды, через 3 часа приготовленное «лекарство» процеживают и методом дождевания приступают к обработке.

Настой также делают из ботвы томатов, полыни, лука, цедры цитрусовых. Ещё тля не переносит запахи некоторых растений (бархатцы, мята, кориандр, фенхель, базилик, горчица и лаванда), в качестве профилактики их можно посадить на своем участке, чтобы отпугнуть вредителей на раннем этапе.

Тля, поедая растения, выделяет сироп, который любят муравьи, поэтому они охраняют её, защищают от врагов и переносят яйца с места на место (так вредители могут попасть на участок), поэтому, чтобы избавиться от тли, необходимо бороться ещё и с муравьями.