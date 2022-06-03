Орловцам предложили искать замену импортным вещам через сайт

Орловские предприниматели могут воспользоваться новым сервисом для поиска отечественных аналогов импортной продукции — произведенов.рф Функционал платформы позволяет зарегистрированным пользователям получить неограниченный доступ к новым рынкам, закрыть свои актуальные потребности, оперативно подобрать нужные варианты продукции и найти надежных контрагентов.

На сайте предлагается ранее не представленный на рынке сервис информирования производителей о потребностях заказчиков, в первую очередь в сфере импортозамещения — в какой отечественной продукции они нуждаются (поставщик знакомится с техзаданием и делает свое предложение).