3 июня 2022



Орловцам предложили искать замену импортным вещам через сайт

Орловские предприниматели могут воспользоваться новым сервисом для поиска отечественных аналогов импортной продукции — произведенов.рф Функционал платформы позволяет зарегистрированным пользователям получить неограниченный доступ к новым рынкам, закрыть свои актуальные потребности, оперативно подобрать нужные варианты продукции и найти надежных контрагентов.

На сайте предлагается ранее не представленный на рынке сервис информирования производителей о потребностях заказчиков, в первую очередь в сфере импортозамещения — в какой отечественной продукции они нуждаются (поставщик знакомится с техзаданием и делает свое предложение).

 

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Опубликовано 03 Июн 2022 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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