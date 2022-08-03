Орловцам предложили изучить «Азбуку предпринимателя»

Начинающих орловских предпринимателей приглашают пройти обучающую программу «Азбука предпринимателя». С 9 по 12 августа ее проведет центр «Мой бизнес». К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые задумываются о создании своего бизнеса или о регистрации в качестве самозанятого. Данная бизнес-программа будет интересна тем, кто хочет:

найти идею для запуска собственного дела;

сформировать портрет идеального клиента;

научиться тестировать идеи бизнеса на выбранной целевой аудитории;

понять, какую форму регистрации бизнеса выбрать;

научиться работать с маркетингом бизнеса и продукта;

оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса.

Обучение бесплатное и будет проходить на территории ТМК «ГРИНН» с 11:00 до 15:00. По итогам обучения каждому участнику будет выдан сертификат, который может быть использован, в том числе, для подачи заявки на участие в конкурсе грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет.

Для участия необходима регистрация по ссылке: https://msb-orel.ru/events.

Подробности можно уточнить по в Центре «Мой бизнес».