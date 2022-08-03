3 августа 2022



Орловцам предложили изучить «Азбуку предпринимателя»

Начинающих орловских предпринимателей приглашают пройти обучающую программу «Азбука предпринимателя». С 9 по 12 августа ее проведет центр «Мой бизнес». К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые задумываются о создании своего бизнеса или о регистрации в качестве самозанятого. Данная бизнес-программа будет интересна тем, кто хочет:
найти идею для запуска собственного дела;
сформировать портрет идеального клиента;
научиться тестировать идеи бизнеса на выбранной целевой аудитории;
понять, какую форму регистрации бизнеса выбрать;
научиться работать с маркетингом бизнеса и продукта;
оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса.
Обучение бесплатное и будет проходить на территории ТМК «ГРИНН» с 11:00 до 15:00. По итогам обучения каждому участнику будет выдан сертификат, который может быть использован, в том числе, для подачи заявки на участие в конкурсе грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет.
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://msb-orel.ru/events.
Подробности можно уточнить по в Центре «Мой бизнес».

 

Орловская академия госслужбы присоединится к Российской академии народного хозяйства и госслужбы пр...
Единый портал госуслуг — в помощь орловским налогоплательщикам
Обратись в приемную депутата Рыбакова
Опубликовано 03 Авг 2022 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"