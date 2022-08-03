Орловцам предложили изучить «Азбуку предпринимателя»
Начинающих орловских предпринимателей приглашают пройти обучающую программу «Азбука предпринимателя». С 9 по 12 августа ее проведет центр «Мой бизнес». К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые задумываются о создании своего бизнеса или о регистрации в качестве самозанятого. Данная бизнес-программа будет интересна тем, кто хочет:
найти идею для запуска собственного дела;
сформировать портрет идеального клиента;
научиться тестировать идеи бизнеса на выбранной целевой аудитории;
понять, какую форму регистрации бизнеса выбрать;
научиться работать с маркетингом бизнеса и продукта;
оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса.
Обучение бесплатное и будет проходить на территории ТМК «ГРИНН» с 11:00 до 15:00. По итогам обучения каждому участнику будет выдан сертификат, который может быть использован, в том числе, для подачи заявки на участие в конкурсе грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет.
Для участия необходима регистрация по ссылке: https://msb-orel.ru/events.
Подробности можно уточнить по в Центре «Мой бизнес».