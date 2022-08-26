Орловцев научат азам поиска людей

Как брать азимут, ходить галсами, писать треки и отвечать «Заре» — 0бо всем этом и многом другом расскажут всем желающим на новичковой практике поискового отряда «ЛизаАлерт», которая состоится 28 августа в Медведевском лесу. Сбор в 10.30.

Специально подготовленные инструкторы расскажут и покажут, как работать с компасом, рацией и навигатором. Дадут возможность познакомиться с опытными поисковиками и новыми добровольцами, на практике узнать много полезной информации о поиске, получить уникальные знания и навыки. Все это поможет смело поехать на свой первый поиск и, возможно, именно участники новичковой практики смогут найти потерявшегося.

Подробности по ссылке в ВК.