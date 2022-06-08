Орловцев позвали на бесплатную экскурсию в дом-музей Русанова (6+)

В пятницу свои двери распахнет Мемориальный дом-музей В.А. Русанова! Сотрудники проведут интересную экскурсию, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Музей посвящен жизни и деятельности геолога и полярного исследователя В.А. Русанова и был открыт 25 декабря 1982 года в деревянном одноэтажном доме с мезонином – объекте культурного наследия второй половины XIX века, расположенном в старом купеческом квартале Орла. Здесь В.А. Русанов провел свое детство и юность, обучаясь в орловской гимназии, а затем семинарии.

Музей уделяет много внимания полярным экспедициям В.А. Русанова, их научной и практической ценности. Пять экспедиций на Новую Землю позволили составить точные и подробные карты этого северного архипелага и способствовали его вхождению в состав России. В музее можно познакомиться с разделом, посвящённым жизни народов Севера, а также мемориальной частью, дающей представление о городском быте конца XIX – начала ХХ века.

Время и место встречи: в пятницу, 10 июня, в 12:50 у входа в Мемориальный дом-музей В.А. Русанова (ул. Русанова, 43). Участие бесплатное, но необходимо записаться у Ирины Азимковой.