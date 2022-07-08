8 июля 2022



Орловцев предупредили о непогоде на выходные

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 8 июля до 21 часа 9 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, днем в отдельных районах с градом. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 27-32°.

10 июля: ночью местами кратковременные дожди, грозы; днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 25-30°.

11 июля: кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах ливни. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 23-28°.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, с повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, с затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, с ограничениями при проведении высотных работ, с нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — рассказали в пресс-службе МЧС.

 

Как Вадим Потомский мог избежать проверки ФСБ
Драматургия в фотографии
Как разбиваются мечты
Опубликовано 08 Июл 2022 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"