Орловцев предупредили о непогоде на выходные

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 8 июля до 21 часа 9 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ливни, днем в отдельных районах с градом. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 27-32°.

10 июля: ночью местами кратковременные дожди, грозы; днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 25-30°.

11 июля: кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах ливни. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 23-28°.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, с повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, с затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, с ограничениями при проведении высотных работ, с нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — рассказали в пресс-службе МЧС.