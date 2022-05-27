27 мая 2022



Орловцев предупредили о новых схемах мошенников

Проверка счета на предмет утечки данных – один последних способов мошенничества, описанный в новом разделе сайта Банка России «Противодействие мошенническим практикам».
Суть схемы такова: гражданину предлагают проверить, не попали ли данные его счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт. Пройдя по ней, пользователь, якобы, может проверить данные банковских карт и счетов на предмет утечки. На самом же деле эти данные попадают в руки мошенников как раз после того, как жертва введет их на «специальном» сайте для проверки. После этого преступники могут спокойно похитить деньги с карты или счета.

Как пояснил эксперт отдела безопасности орловского отделения Банка России Александр Наместников, в действительности сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений, не существует. Важно помнить, что ни в коем случае не стоит вводить свои персональные данные и данные своего счета или карты – номер, срок действия, проверочный код с оборотной стороны – на сомнительных сайтах. Также не следует переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или СМС-сообщений.

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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