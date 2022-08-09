Орловцев ждет два дня конных соревнований (6+)

На выходных состоятся соревнования на Орловском ипподроме. Орловцев и гостей нашего региона приглашают на конные бега. В субботу, 13 августа, в 12.00 состоится розыгрыш главных призов для лошадей орловской породы: приз «Улова», приз «Ковбоя», приз «Барса», приз «Пиона».

На следующий день, 14 августа, в 12.00 на ипподроме будут разыграны: приз «Талантливого», приз «Гибрида», большой орловский 4-х летний приз «ДЕРБИ», приз «Элиты». Участниками соревнований станут наездники из Курской, Воронежской и Орловской областей. Будут работать кафе и конный прокат. Вход свободный. Ипподром находится по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Доехать можно на маршрутке в сторону Лаврово или Вятского Посада, либо на любом транспорте до мега-комплекса «Гринн» и дальше пешком 20 минут.