9 августа 2022



Орловцев ждет два дня конных соревнований (6+)

На выходных состоятся соревнования на Орловском ипподроме. Орловцев и гостей нашего региона приглашают на конные бега. В субботу, 13 августа, в 12.00 состоится розыгрыш главных призов для лошадей орловской породы: приз «Улова», приз «Ковбоя», приз «Барса», приз «Пиона».

На следующий день, 14 августа, в 12.00 на ипподроме будут разыграны: приз «Талантливого», приз «Гибрида», большой орловский 4-х летний приз «ДЕРБИ», приз «Элиты». Участниками соревнований станут наездники из Курской, Воронежской и Орловской областей. Будут работать кафе и конный прокат. Вход свободный. Ипподром находится по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Доехать можно на маршрутке в сторону Лаврово или Вятского Посада, либо на любом транспорте до мега-комплекса «Гринн» и дальше пешком 20 минут.

 

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Опубликовано 09 Авг 2022 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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