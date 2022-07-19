Орловцев ждет ухудшение погоды

Хотя погода и так не радует орловцев – в ближайшие сутки ситуация станет еще хуже. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 19 июля по 21 час 20 июля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днём +18°С…+23°С.

В случае усиления ветра пресс-служба МЧС рекомендует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.