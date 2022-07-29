Орловцы по программе «Земский врач/фельдшер» смогут работать на малой родине

В программы «Земский врач» и «Земский фельдшер» внесено одно, но очень существенное изменение. Дело в том, что ранее стояло ограничение на трудоустройство специалиста на работу в тот район, откуда он уехал учиться (одним из условий программ был переезд). Сейчас медицинские работники могут вернуться в тот же населенный пункт, откуда они уехали учиться на медика и получить средства в рамках программы.

Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее 5 лет в сельской местности. Размер денежных средства для медицинских работников с высшим образованием — от 1 млн рублей до 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала — от 500 до 700 тыс. рублей.