10 июня 2022



Орловцы сами будут сортировать мусор

В Орле установят 362 контейнера для вторсырья. Емкости для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов будут установлены возле образовательных учреждений и на центральных контейнерных площадках города. Сейчас ёмкости проходят процедуру маркировки. 93 из 362 бункеров расположатся на территории школ, 161 − при детских садах, ещё 8 − вблизи учреждений дополнительного образования, 100 контейнеров распределены между дворовыми территориями по районам города. Северный район обзаведётся 20-ю новыми ёмкостями для мусора, по 40 контейнеров отправятся в Заводской и Железнодорожный районы.

На оснащение города контейнерами из бюджета Орловской области выделено 5,3 млн рублей. Контейнеры для сбора вторсырья будут выкрашены в синий цвет. Изготовлены они из стального листа, вместимость – 0,8 кубометров.

 

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Опубликовано 10 Июн 2022 в 17:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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