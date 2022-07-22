Орловцы все активнее снимают деньги на кассах, а банки изо всех сил мешают людям использовать наличные

В первом квартале 2022 года орловцы сняли деньги через кассы 833 раза. Такую возможность предоставляет сервис «кэшаут» – он позволяет снимать наличные с банковской карты на кассах магазинов и АЗС. Популярность сервиса растет. Если год назад точек кэшаута в нашем регионе было 31, то сейчас их количество увеличилось в 4,3 раза – до 132. Опция особенно актуальна в районах, где мало банкоматов и отсутствуют офисы банков. В день с одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей, а в месяц – не более 30 тысяч. Для получения услуги кэшаут необходимо совершить покупку, а перед ее оплатой предупредить продавца о желании снять наличность. Нужная сумма будет добавлена в чек и выдана покупателю.

«Банк России совместно с правительством Орловской области работают над тем, чтобы кэшаут распространился как можно шире. Это одна из задач, которую предстоит решить в ходе выполнения плана мероприятий по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных территориях. Его разработало и утвердило руководство региона при нашей поддержке, – отметил заместитель управляющего орловским отделением Банка России Григорий Миронов. Он подчеркнул, что кэшаут действительно выручает в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров.

Между тем, орловцы отмечают и другую тенденцию – все больше банков отказываются принимать у людей наличные. Так, нам позвонили читатели и рассказали, что не смогли в июле 2022 года заплатить наличными за коммунальные услуги. Происходящее напоминает когнитивный диссонанс. Пока Банк России изо всех сил старается сделать наличные доступными – некоторые коммерческие банки изо всех стараются помешать людям использовать наличные для простейших операций. Например, для оплаты коммунальных услуг.