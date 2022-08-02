2 августа 2022



Орлу пообещали 215 млн рублей на обустройство туристического центра

Ростуризм на конкурсной основе выбрал первые проекты по обустройству туристических центров городов. Поддержку получит 31 проект на общую сумму 6 млрд рублей. Проект города Орла занял второе место, уступив только Казани. «Работа над проектами Орловской области (Орел, Ливны, Мценск, Болхов и Дмитровск) началась ещё в прошлом году. Одним из этапов стало участие заявок в предварительном отборе, проведенном Ростуризмом в ноябре 2021 года. Тогда орловские заявки набрали высокие баллы (так, например, заявка города Орла получила 24 балла из 25 максимально возможных)», — рассказал губернатор Андрей Клычков.

Облправительство помогло муниципалитетам финансово и организационно в подготовке заявок уже на основной конкурсный отбор. Каждый регион мог подать не более 2-х заявок. От нашей области отправились заявки Орла и Болхова. Для работы над проектом города Орла сформирована проектная команда с участием представителей региональных органов власти и муниципалитета, экспертов и представителей гражданского общества, туристического бизнеса и специалистов пространственного развития, в том числе одной из старейших архитектурных компаний в нашей стране – Архитектурного бюро ASADOV.

Проект нацелен на создание взаимоувязанного целостного туристического пространства с единым архитектурным и дизайн-кодом, обновленными вывесками, современной навигацией, расширенной подсветкой зданий и многим другим, который доступно объединяет важные объекты притяжения и места отдыха одного из ключевых городов «Бирюзового кольца России».

В мастер-план развития туристского центра города включено создание популярных мест для посещения жителями и туристами, условий для работы предпринимателей, синхронизация с государственными и муниципальными программами, национальными проектами.

 

Орловцам предлагают рассказать о ремонте дворов
Орловчане могут стать участниками благотворительной акции «Ёлка в Новороссию»
От цифровых мошенников орловцев защитит... бумага
Опубликовано 02 Авг 2022 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"