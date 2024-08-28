ОРВИ наступает: в Орловской области растёт число заболевших

За неделю, с 19 по 25 августа 2024 года, более 2700 орловцев заразились ОРВИ, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это на 400 человек больше, чем неделей ранее. Особенно тревожит тот факт, что среди заболевших много детей до 14 лет — около 52,6%.

Однако есть и хорошие новости: заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась. За семь дней им заразились 156 орловцев, а неделей раньше было 192 случая.

Ранее мы сообщали, что в преддверии нового эпидсезона 2024 — 2025 годов Орловская область активно готовится к борьбе с гриппом. Регион получит более 300 тысяч доз вакцины.