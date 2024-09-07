Орёл борется с брошенными автомобилями: мэр города утвердил новый порядок выявления и перемещения транспорта

В Орле разработали меры по борьбе с проблемой брошенных автомобилей. Соответствующий документ появился на сайте мэрии города. Он называется «Порядок выявления и перемещения брошенных (разукомплектованных) транспортных средств».

Правила были утверждены мэром Орла Юрием Парахиным и уже вступили в силу. Вероятно, они начнут применяться в ближайшее время.

Согласно документу, важную роль в этом процессе будет играть «Спецавтобаза». Предприятие займётся перемещением и хранением таких автомобилей на основе сигналов от городской администрации.

Перед перемещением на брошенные автомобили будут размещены объявления, которые предписывают собственнику самостоятельно решить вопрос с транспортом в течение 10 дней. Только после этого срока «Спецавтобаза» сможет приступить к работе. В процессе перемещения обязательно будут присутствовать сотрудники полиции.

Если собственник захочет вернуть автомобиль после перемещения, «Спецавтобаза» обязана будет выполнить его желание. Однако владелец должен будет компенсировать бюджетные расходы на манипуляции с машиной. Объявления о перемещённых автомобилях также будут публиковаться на сайте мэрии и в муниципальной газете. Собственник сможет воспользоваться своим правом в течение месяца после публикации.

Если хозяин так и не объявится, то после судебного решения о признании машины бесхозяйной автомобиль перейдёт в муниципальную собственность. Им будет распоряжаться соответствующее городское управление (УМИЗ).

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