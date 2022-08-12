12 августа 2022



Орёл хуже всех готовится к зиме

В областной столице одни из самых низких показателей готовности социальных объектов к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом рассказала начальник профильного департамента ЖКХ обладминистрации Наталья Захарова. Такая же картина складывается Верховском, Мценском и Урицком районах. Среди лидеров по готовности объектов к холодам — город Ливны, Колпнянский и Малоархангельский районы. В целом же показатели соответствуют нормам – цитирует выступавшую пресс-служба облсовета. Помимо этого имеется некоторая задолженность по оплате за поставленные ресурсы. Но, как отметила Наталья Захарова, к началу отопительного сезона, то есть к сентябрю – октябрю, практически все предприятия ЖКХ рассчитываются с газоснабжающей организацией в полном объеме.

Депутат Евгений Косогов задал вопрос о домах, которые обслуживались МУП ЖРЭП «Заказчик» и теперь, по факту, являются «брошенными». Кто будет их готовить к отопительному сезону? Наталья Захарова ответила, что этими домами будет заниматься новая УК, недавно пришедшая в наш регион, «Содействие». Так же Евгений Косогов просил обратить внимание на погашение задолженностей муниципалитетов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Особенно это касается областного центра.

 

Информация для федеральных льготников от Отделения ПФР по Орловской области
Под Орлом перевернулась иномарка
Проект переделки парка Победы отправили на доработку
Опубликовано 12 Авг 2022 в 17:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"