Орёл хуже всех готовится к зиме

В областной столице одни из самых низких показателей готовности социальных объектов к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом рассказала начальник профильного департамента ЖКХ обладминистрации Наталья Захарова. Такая же картина складывается Верховском, Мценском и Урицком районах. Среди лидеров по готовности объектов к холодам — город Ливны, Колпнянский и Малоархангельский районы. В целом же показатели соответствуют нормам – цитирует выступавшую пресс-служба облсовета. Помимо этого имеется некоторая задолженность по оплате за поставленные ресурсы. Но, как отметила Наталья Захарова, к началу отопительного сезона, то есть к сентябрю – октябрю, практически все предприятия ЖКХ рассчитываются с газоснабжающей организацией в полном объеме.

Депутат Евгений Косогов задал вопрос о домах, которые обслуживались МУП ЖРЭП «Заказчик» и теперь, по факту, являются «брошенными». Кто будет их готовить к отопительному сезону? Наталья Захарова ответила, что этими домами будет заниматься новая УК, недавно пришедшая в наш регион, «Содействие». Так же Евгений Косогов просил обратить внимание на погашение задолженностей муниципалитетов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Особенно это касается областного центра.