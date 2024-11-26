Орёл станет светлее: работы по улучшению освещения начнутся с автовокзала

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В понедельник, 25 ноября 2024 года, стало известно, что жители Орла неоднократно выражали недовольство по поводу недостаточного освещения городских улиц. Официальные статистические данные подтверждают эти жалобы, указывая на неисправность освещения как одну из причин дорожно-транспортных происшествий, наравне с отсутствием дорожной разметки.

В ответ на обращения горожан администрация Орла сообщила о планах улучшить освещение в районе автовокзала и на нескольких других улицах до конца текущего года. Дальнейшие работы будут зависеть от наличия финансирования.

-Работа ведётся поэтапно. До конца года планируется выполнение работ по увеличению уровня освещённости транспортной развязки в районе Автовокзала, а также устройство линий освещения в районе домов № 22, № 24 по пер. Артельный и по ул. 6-ой Орловской дивизии на участке от д. № 13 до д. № 19. Остальные работы будут продолжены при выделении финансирования, — пояснили в пресс-службы мэрии.

Контракт на освещение автовокзала был заключён с ООО «Геосервис-Орёл» на сумму 2,1 млн рублей. Подрядчик должен до конца декабря 2024 года выполнить работы по повышению уровня освещённости автомобильной дороги на пересечении нескольких улиц, пишет орелtimes. Планируется демонтаж старых светильников и кронштейнов, установка новых, замена питающих проводов и другие работы. Летом текущего года ООО «Геосервис-Орёл» уже проводило работы по замене фонарей на ул. Комсомольской.

Важно отметить, что полное обновление системы освещения Орла возможно только после завершения срока действия энергосервисного контракта в 2024 году. Этот контракт, заключённый в декабре 2015 года, предусматривает замену 11607 светильников. Работы были выполнены в срок и за счёт средств подрядчика, но стоит помнить, что инвестиции должны быть возмещены инвестору путём достижения оговорённого процента экономии электроэнергии, что составляет около 180 миллионов рублей.

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