«Орёлэнерго» просит жителей Орла не подходить к оборванным проводам линий электропередачи: в регионе ожидается шквалистый ветер

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В Орловской области 20 и 21 ноября 2024 года ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Филиал «Орёлэнерго» перешёл в режим повышенной готовности.

Для устранения возможных последствий непогоды сформированы 52 бригады энергетиков. В случае необходимости социально значимые объекты региона могут быть обеспечены электроэнергией от резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт, сообщили в компании.

«Орёлэнерго» просит жителей Орла не подходить к оборванным проводам линий электропередачи, а сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о проблемах с электроснабжением и узнать о сроках восстановления подачи электричества можно через онлайн-сервисы компании «Россети Центр»:

на официальном сайте по ссылке: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage;

через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: для Android: https://clck.ru/34GkNw; для iOS: https://clck.ru/34GkNy.



Также работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно).

Ранее мы писали, что «Все резко поменяется в четверг»: орловцев предупредили о грядущих погодных катаклизмах на этой неделе.