Основания, по которым таксист может не повезти пассажира или что делать, если вам несправедливо отказали в поездке

Водитель такси имеет полное право отказать пассажиру в поездке. В каких случаях разрешено ему это сделать, рассказал председатель организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

Основания для отказа:

Потенциальная опасность для здоровья и жизни водителя. Например, девушка-водитель ночью может отказать в поездке буйной компании, поскольку боится за свою жизнь.

Риск неоплаты проезда. Если поездка запланирована на дальнее расстояние и клиент собирается оплатить наличными, но он сильно пьян, есть вероятность, что он не оплатит проезд.

-Здесь, конечно, речь идет не про легкое опьянение, а про самые тяжелые случаи. Это в том числе может угрожать безопасности, потому что пассажиру может резко стать плохо во время поездки, и отвечать за это будет водитель. Других ситуаций отказа от поездки по каким-то дискриминационным требованиям быть не должно, — сказал эксперт.

Зотов также подчеркнул, что поездка считается начатой, когда пассажир садится в машину, и водитель запускает выполнение заказа в приложении агрегатора. До этого момента и тот, и другой могут отказаться от услуги.

Иногда водители высаживают пассажиров уже после того, как поездка началась. Таксист может на это пойти, если клиент ведёт себя неадекватно — хамит или угрожает расправой. В салонах некоторых такси есть камеры, и водитель при необходимости сможет доказать свою правоту. Об этом сообщили в ВФокусе Mail.

Если же пассажир посчитал, что ему несправедливо отказали в поездке, он может пожаловаться на водителя. Лучше всего обратиться в службу поддержки сервиса. Компания отреагирует оперативно — никто не заинтересован в предоставлении услуг низкого качества. В сервисе все проверят, и таксиста, если он действительно вёл себя неадекватно, накажут или даже уволят.

— Если обращаться в надзорные органы, то это будет длительная, сложная работа, и не факт, что водителя вообще накажут, потому что прямого влияния на него у ведомств нет, — добавил Илья Зотов.

Пассажиры, которые пользуются услугами частных водителей, не работающих в сервисах, не застрахованы от любых инцидентов или ДТП. Никакой внешней точки влияния на таких водителей нет, поэтому лучше пользоваться именно службами вызова такси.

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