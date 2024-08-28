Основателя Telegram Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира: подробности

В августе 2024 года Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатором выступил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко. Об этом сообщил Mash.

По словам ректора, документы о выдвижении основателя Telegram поддержали представители различных университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки. Сам Клименко считает Дурова лидером эры цифровых технологий.

Нобелевская премия мира присуждалась таким известным личностям, как Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв.

Ранее мы писали, что в Роскачестве предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram.