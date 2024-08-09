Особняк Пугачёвой сдают в аренду за 2 миллиона рублей в месяц

Фото: SHOT

Подмосковная дача Аллы Пугачёвой выставлена в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. В течение более года её не удаётся продать, а судебные разбирательства только приносят убытки.

По данным SHOT, особняк площадью 760 квадратных метров, который Пугачёва переписала на Никиту Преснякова, безуспешно выставлен на продажу уже более года по цене свыше 150 миллионов рублей. За последние полгода стоимость дома выросла на 20 миллионов рублей. Ранее, годом ранее, за него просили 225 миллионов рублей. Трёхэтажный дом с собственным причалом и большим участком пока не удаётся продать. Теперь дом 1999 года постройки сдают в аренду. Арендная плата составляет 2 миллиона рублей в месяц при сроке аренды менее 11 месяцев и 1,8 миллиона рублей при долгосрочной аренде. В аренду включены услуги управляющей, которая за 90 тысяч рублей в месяц может стирать, убираться и готовить.

Фото: SHOT

Внутри особняка — дорогая дизайнерская мебель, классическое оформление, лестницы и двери из ценных пород дуба, кинотеатр на цокольном этаже, мансарда с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам, бассейн и многое другое. Дом не требует ремонта, так как был реконструирован в 2020 году.

Недавно Никита Пресняков приезжал в Москву из США, куда он переехал после начала СВО. Побыв недолго в столице, он уехал с женой в Ростов-на-Дону и снова покинул Россию.

Сам дом уже был в центре скандала: в прошлом году на Пугачёву подали в суд за неуплату аренды береговой линии под её причал.