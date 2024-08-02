Освежающее лимонное желе с базиликом

Фото с сайта lifehacker.ru

Любите цитрусовые десерты? Тогда этот рецепт точно для вас! Лимонное желе с добавлением базилика станет настоящим украшением любого стола. Его можно подавать в креманках или на шпажках, что делает его ещё более привлекательным для гостей.

Время приготовления: 10 часов

Количество порций: 4

Ингредиенты:

свежевыжатый лимонный сок — 180 мл;

сахар — 150 г;

вода — 360 мл;

листья базилика — 25 г;

свежевыжатый апельсиновый сок — 120 мл;

быстрорастворимый желатин — 18 г.

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Приготовление: