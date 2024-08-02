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Освежающее лимонное желе с базиликом

Анастасия Казакова
02 августа 2024
Фото с сайта lifehacker.ru

Любите цитрусовые десерты? Тогда этот рецепт точно для вас! Лимонное желе с добавлением базилика станет настоящим украшением любого стола. Его можно подавать в креманках или на шпажках, что делает его ещё более привлекательным для гостей.

Время приготовления: 10 часов
Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • свежевыжатый лимонный сок — 180 мл;
  • сахар — 150 г;
  • вода — 360 мл;
  • листья базилика — 25 г;
  • свежевыжатый апельсиновый сок — 120 мл;
  • быстрорастворимый желатин — 18 г.

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Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте лимонный сок, сахар и воду. Доведите до кипения и прогрейте, пока сахар полностью не растворится.
  2. Снимите сироп с огня и добавьте крупно нарванные листья базилика. Оставьте на 15 минут, затем процедите. По желанию часть базилика можно заменить свежей мятой.
  3. Смешайте апельсиновый сок и желатин. Через 5 минут растопите смесь на небольшом огне или в микроволновке, но не доводите до кипения.
  4. Соедините лимонный сироп с желатиновой смесью и перелейте в квадратную или прямоугольную форму, застеленную пищевой плёнкой.
  5. Поставьте желе в холодильник примерно на 9 часов до полного застывания. Нарежьте на кубики и подавайте к столу.
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