Отдыхающим из Орла на заметку: профессор МГУ предупреждает об опасности медуз у берегов Крыма

В последнее время в социальных сетях начали появляться привлекательные снимки и видео с медузами, обитающими у побережья Крыма. Эти материалы привлекли внимание отдыхающих и вызвали интерес к природе полуострова. Тем не менее, как отметила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в интервью RT, эти медузы могут представлять опасность для человека.

Речь идет о корнеротах — виде медуз, соприкосновение с которыми может вызвать неприятные ожоги, сопровождающиеся сильным болевым ощущением и раздражением. Профессор подчеркнула серьезность ситуации и рекомендовала воздержаться от купания в районе, где обитают корнероты, чтобы избежать возможного вреда для здоровья. Она также предупредила о возможных аллергических реакциях организма на взаимодействие с этими медузами. Ранее в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно, что западное побережье Крыма оказалось населено медузами. Их заметили в близком прибрежном районе мыса Тарханкут.