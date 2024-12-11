Отец-одиночка убил своего 10-летнего ребёнка и скрыл,чтоб не лишиться выплат

Смоленск продолжает обсуждать ужасающий инцидент, который ускользает от рационального объяснения. 51-летний Алексей, местный житель, лишил жизни своего 10-летнего сына Дениса (имя изменено). Тело мальчика было найдено в обгоревшей квартире на Черняховской улице. Сначала происшествие казалось несчастным случаем, но криминалисты вскоре выявили следы жестокости: у ребенка была проломлена голова и многочисленные синяки. Подозрение пало на его отца, который вдруг исчез и перестал отвечать на звонки. При задержании Алексей признался, что поджег квартиру, чтобы избавиться от сына. Но зачем?

Дениска – так называли мальчика соседи. Его судьба была печальна: мама Мария ушла из жизни пять лет назад. После ее смерти Алексей, казалось, взялся за ум, но соседи вспоминают его вспышки гнева, а также то, как он часто перевозил сына в школу. Отец, хоть и испытывал трудности, давал Денису все, что тот хотел. Однако за внешним благополучием скрывалась трагедия, и теперь страшная правда вскрывается на глазах общества. Утром 10 декабря Алексей был отправлен в СИЗО, его обвиняют в убийстве сына.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Зуева не стала комментировать редакции трагедию, ссылаясь на то, что следственные органы продолжают расследование. SPB.KP.RU будет следить за новостями. Тем временем прошли похороны мальчика, их организовали знакомые семьи.