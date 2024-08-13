Открылся новый пункт сбора помощи жителям Курской области: что необходимо и куда передать

Фото: .gosuslugi.ru

В августе 2024 года в Представительстве Орловской области при Правительстве Российской Федерации начал работу пункт сбора помощи для жителей Курской области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Орловской области.

Здесь принимают: питьевую воду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены и подгузники, постельное белье, одеяла, подушки, новую одежду, канцелярские товары и игрушки.

Адрес пункта: ул. Гончарная, д. 12, стр. 3. Контактные телефоны: +7 953 416 32 45, +7 495 663 99 00.

Гуманитарную помощь также можно передать в Центр патриотического воспитания «Патриот-57» по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8 (Железнодорожный район). Время работы: понедельник — пятница, с 09:00 до 18:00.

Также можно сделать пожертвование для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области через QR-код.

Фото: Официальная страница Орловской области

Ранее мы писали, что в Орловской области заработали горячие линии для курских переселенцев.